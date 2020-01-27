رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 25 يناير 2020.. ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 25 يناير 2020.. ريال مدريد يعتلي صدارة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 26 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعى آرسنال لضم الكولومبي خيمس رودريجيز نجم الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بنزيما يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الفرنسي كريم بنزيما من تجديد عقده مع ريال مدريد في الأيام القليلة المقبلة.



وذكرت التقارير أن بنزيما يعتبر واحدًا من أهم النجوم في كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق على الرغم من كل الانتقادات التي تلقاها في السنوات الماضية.



وأكدت التقارير الصحفية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في ضمان استمرار النجم الفرنسي لأطول فترة ممكنة في ريال مدريد وسيكون هذا التجديد بمثابة عقد مدى الحياة لبنزيما في السانتياجو برنابيو حتى يُقرر الاعتزال.

- توتنهام يحارب لضم نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مسئولي توتنهام الإنجليزي مازالوا يطمحون في الفوز بخدمات الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني وأن المفاوضات بين الناديين الإنجليزي والإسباني قد بدأت.



وكشفت التقارير الصحفية أن الراتب المرتفع للغاية الذي يحصل عليه النجم الويلزي تعتبر أحد أزمات تلك الصفقة.



وأشارت التقارير الصحفية أنه إلى جانب أن ريال مدريد لا يمانع رحيله ولكنه يشترط مقابل مادي كبير إلى حد ما، حيث ينتهي عقد النجم الويلزي مع الملكي صيف 2022.

- باريس سان جيرمان يرفض التخلي عن هدف ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان رفض التخلي عن مهاجمه الشاب كيليان مبابي مهما بلغ المقابل المادي المعروض من أجل ضمه.



وأوضحت التقارير الصحفية أن مبابي كان قد ألمح إلى رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد عن طريق التصريحات المتتالية التي يمدح فيها زين الدين زيدان الذي يبادله المديح بدوره.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد لن يستطيع تكرار ما فعله مع إيدين هازارد ومن قبله توني كروس وهو تبقي موسمًا واحدَا في عقده من أجل الضغط على الإدارة لبيعه بمقابل مادي قليل.



وكشفت التقارير الصحفية أن السبب في ذلك هو أن باريس سان جيرمان قرر عدم الموافقة على أي عرض لمبابي حتى وإن لم يوافق على تجديد عقده.

- صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود صراعاً شديداً بين الأندية الإنجليزية في الفترة الأخيرة في الميركاتو الشتوي الحالي من أجل الفوز بخدمات الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني.



وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن آرسنال دخل على خط المفاوضات مؤخراً من أجل تدعيم صفوفه وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيفرتون كان من ضمن الراغبين في الفوز بخدمات خيمس رودريجيز بعد أن أبدي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون إعجابه الشديد بإمكانيات اللاعب في أكثر من مناسبة.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد كان قد حدد المبلغ المطلوب لضم رودريجيز وهو 34 مليون جنيه إسترليني من أجل الإستغناء عن خدمات اللاعب.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العلاقة الطيبة التي تجمع إداراتي آرسنال وريال مدريد قد تساعد في حسم الصفقة لصالح أرسنال خاصة أن الإسباني داني سيبايوس يلعب معاراً من صفوف ريال مدريد إلى آرسنال حتي نهاية الموسم الحالي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تسعى لتحقيق أقصي استفادة مالية من عملية بيع رودريجيز عن طريق عرضه للإعارة حتى نهاية الموسم مع وضع بند لأفضلية الشراء في الصيف.



وكان خيميس رودريجيز سبق وأن تم إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني في الفترة من 2017 إلى 2019 لكن إدارة بايرن ميونيخ لم تفعل بند الشراء في عقده ليعود مجددا إلى ريال مدريد.

- توتنهام يسعى لضم بيل

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن في الأيام الأخيرة من سوق الإنتقالات الشتوية يسعى توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للفريق لإبرام صفقة قوية تسعد جمهور الفريق كثيراً.



وأفادت التقارير الصحفية بأن النادي اللندني يرغب في ضم صفقة من حجم كبير من أجل تعويض الرحيل المنتظر للدنماركي كريستيان إيركسن إلى إنتر ميلان الإيطالي ولكن ليس بلاعب من نفس المركز بالضرورة.



وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الكبير الذي يرغب توتنهام في التعاقد هو الويلزي جاريث بيل النجم السابق للفريق الذي يريد ريال مدريد التخلص منه منذ فترة.



وأوضحت التقارير الصحفية أن الصيغة التي قد ينتقل بها جاريث بيل هي إعاره مع وجود خيار الشراء ويبدو أن ريال مدريد مستعد لذلك خاصة مع وجود راتب كبير لجاريث بيل الذي لم يقدم مستوى ثابت ويصاب كثيراً.

- ريال مدريد يصدم باريس سان جيرمان ويرفض رحيل نجمه

عرقل نادي ريال مدريد الإسباني مساعي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.



وأفادت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ريال مدريد يرفض رحيل مهاجمه الصربي الدولي لوكا يوفيتش نحو الفريق الباريسي في الميركاتو الشتوي الجاري.



ووفقاً لشبكة le10sports، فإن المديرالفني الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان يرفض بشدة التخلي عن خدمات يوفيتش، مؤكداً إستمراراه بقميص الريال حتى إشعار آخر.



وبالرغم من معاناة يوفيتش في الحصول على دقائق لعب مع الميرنجي، إلا أن زيدان وجه صدمة للنادي العاصمي بأن اللاعب غير متاح للإنتقال في الوقت الحالي.



ويريد باريس سان جيرمان التوقيع مع مهاجم جديد، لتعويض الرحيل المتوقع للنجم الأوروجواياني الدولي إيدنسون كافاني، المنتظر إنتقاله لأتليتيكو مدريد أو مانشستر يونايتد في يناير الجاري.



وإنضم يوفيتش لريال مدريد في مطلع هذا الموسم قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة ناهزت 62 مليون يورو، لكنه قدم مردوداً مثيراً للجدل، بتسجيله هدفاً واحداً خلال 19 مباراة له مع الفريق.



ويعد يوفيتش مطلوباً أيضاً في نادي ميلان الإيطالي، والذي يستهدف اللاعب لتعويض الرحيل المتوقع أيضاً لنجمه البولندي كريستوف بيونتيك.

- زيدان يدافع عن جاريث بيل

دافع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن الويلزي جاريث بيل، مهاجم الفريق مشيرًا إلى أن الإصابات التي يتعرض لها باستمرار هي السببت في استبعاده من المباريات



وقال زيدان: "بيل أكثر من يشعر بالضيق، آمل أن نرى جاريث بيل فهو يرغب في أن يكون معنا ويرغب في المشاركة".



وتابع: "بيل يغيب أمام بلد الوليد رغم أن اللاعب يرغب دائما في أن يكون جاهزا، لقد تعرض لالتواء بسيط في الكاحل، لقد تحدثت مع الأطباء وأخبروني بأن الأمر بسيط، لن يستغرق أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام".