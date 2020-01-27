رياضة | يوفنتوس يرفض هدية إنتر ويسقط أمام نابولي في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرفض هدية إنتر ويسقط أمام نابولي في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي يوفنتوس ونابولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ونابولي على أرضية ملعب سان باولو.

وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. Advertisements

افتتح التسجيل اللاعب بيوتر زيلينسكي لمصلحة نابولي في الدقيقة 63 من الشوط الثاني.

ثم عزز لورينزو إنسيني النتيجة لمصلحة نابولي بالهدف الثاني في الدقيقة 86.

وقبل نهاية اللقاء تمكن كريستيانو رونالدو من إضافة هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 90.