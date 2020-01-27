رياضة | فايلر : الأهلي يعاني مثل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر : الأهلي يعاني مثل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه المارد الأحمر على فريق نادي النجم الساحلي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة أكد فايلر أن الاهلي واجه منافس قوي وشهدت المباراة وجود الكثير من الإلتحامات البدنية على الرغم من أن الأهلي تفوق في الشوط الأول وأحرز هدف التقدم والفوز إلا أن الفريق التونسي حقق أفضلية نسبية في الشوط الثاني .

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وأتم " تحقيق الإنتصارات أمر صعب وليس بالسهل كما يعتقد البعض وجميع فرق العالم تعاني والدليل على ذلك أن برشلونة يمتلك أكثر من لاعب مميز على رأسهم الأفضل في العالم ليونيل ميسي ولا يحقق الإنتصارات بصورة متتالية أو سهلة .

وأنهى " سياسة التدوير سوف تستمر وذلك من أجل التغلب على الصعوبات البدنية التي تواجه اللاعبين ومن أجل تجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر وهو الأمر الذي أدى إلى تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري المصري ومجموعته في دوري أبطال أفريقيا .