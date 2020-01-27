رياضة | افتتاح مبهر للألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص برعاية السيسي بالدفاع الجوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مبهر للألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص برعاية السيسي بالدفاع الجوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حفل افتتاح الألعاب الافريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي وفى أكبر تجمع في تاريخ حركة الاولمبياد الخاص للاعبين الافارقة، تحتضنهم القاهرة بعد أن اكتمل وصول لاعبون من 42 دولة افريقيا، وتشهد الألعاب ولأول مرة مساوة عدد اللاعبين الذكور مع الاناث 50-50 حيث يتنافسون في اربع رياضات في خماسيات كرة القدم وكرة السلة والعاب القوى والبوتشى ، وتستمر الألعاب حتى يوم 31 يناير ، وهو أخر أيام رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الافريقية وتعد العاب الاولمبياد الخاص أكبر حدث إنساني تشهده القارة السمراء.

اقيم حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص ، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الاعلام، ودخول الدول المشاركة، ثم يلقى المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر ، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز ، وتتواصل الكلمات بكلمة للاعبين يلقى احد اللاعبين الافارقة وكلمة الحكام والمدربين ، ثم قسم اللاعبين ، ورفع الاعلام ، ثم دخول الشعلة وايقادها يجري بها عدد من اللاعبين الافارقة ، ثم إعطاء الاذن بانطلاق الألعاب ليبدأ بعدها حفل الافتتاح بعد أن تكون جميع الفرق المشاركة قد اخذت اماكنها في ستاد الدفاع الجوي

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فيه أمل بصوت مدحت صالح

اغنية حفل الافتتاح التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر وقام بتلحينها الملحن بلال سرور عنوانا موحيا ومعبرا يحمل في كلماته الكثير من معاني الأمل والتحدي والعزيمة والاصرار بعنوان " فيه أمل " وقام بتوزيع اللحن هاني ربيع، وقام بالغناء المطرب الكبير مدحت صالح باللغة العربية بينما تغنى باللغتين الانجليزية والفرنسية كنزى تركي والكلمات باللغتين كتبهما لياسمين العبد.، وقام بالتوزيع الموسيقى هاني ربيع وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، ويشارك بعزف اللحن جيتار أحمد حسين، والساكس رضا

ايبونتو ودعوة للأخوة

حمل استعراض الافتتاح اسم (ايبونتو) وهي من لغات البانتو في جنوب أفريقيا، وتشير إلى مفهوم قريب من المفاهيم الإنسانية و "الأخوة". في جنوب أفريقيا هذا المصطلح تم استخدامه، وخاصة من قبل الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا الحائز على جائزة نوبل للسلام والاستعراض من تصميم واخراج خالد مهيب، مي ابراهيم، هدير حلمى تحت اشراف مناضل عنتر المدير الفني لفرقة الرقص المسرحي المعاصر