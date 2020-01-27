رياضة | ريال مدريد يقبل هدية فالنسيا ويتصدر الليجا من بوابة بلد الوليد



حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً شاقاً على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب جوزيه زوريا، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإسباني ناتشو فيرنانديز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من تمريرة رائعة للألماني توني كروس..

شهدت المباراة سيطرة تامة من النادي الملكي على مدار شوطي المباراة، لكن إستبسال دفاع بلباو بقيادة الثنائي محمد ساليسو وكيكو أوليفاس، بالإضافة للحارس المتألق جوردي ماسيب، حال دون هز الشباك.

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