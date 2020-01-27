رياضة | ريال مدريد يقبل هدية فالنسيا ويتصدر الليجا من بوابة بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقبل هدية فالنسيا ويتصدر الليجا من بوابة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً شاقاً على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب جوزيه زوريا، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.
ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز لنجمه الإسباني ناتشو فيرنانديز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من تمريرة رائعة للألماني توني كروس..
شهدت المباراة سيطرة تامة من النادي الملكي على مدار شوطي المباراة، لكن إستبسال دفاع بلباو بقيادة الثنائي محمد ساليسو وكيكو أوليفاس، بالإضافة للحارس المتألق جوردي ماسيب، حال دون هز الشباك.
وإستحوذ لاعبو الريال على مجريات اللعب بشكل كامل، حيث حققوا نسبة إستحواذ بلغت 64%، كما سدد لاعبو الريال 11 كرة على المرمى بينها 3 بين القائمين والعارضة، في إحصائية تشير لعدم تركيز مهاجمي ريال مدريد في ترجمة الفرص.
قام زيدان بإشراك لوكاس فاسكيز بدلاً من إيسكو الغير موفق، ثم أتبعه بدخول فيديريكو فالفيردي بدلاً من لوكا مودريتش الذي كان على وشك الطرد.
إنتظر الريال حتى الدقيقة 83 ليسجل ناتشو هدف المباراة الوحيد وينتزع أغلى ثلاث نقاط لريال مدريد حتى الآن في الموسم الحالي.
بهذا الفوز، يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني منفرداً برصيد 46 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي سقط في المستايا أمام فالنسيا بهدفين نظيفين، فيما يتجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 22 في المركز السادس عشر.