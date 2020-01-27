رياضة | تطور جديد في صفقة إنتقال نجم برشلونة لروما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطور جديد في صفقة إنتقال نجم برشلونة لروما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأحد من العاصمة الإسبانية مدريد عن وجود تطورات جديدة فيما يخص صفقة إنتقال كارليس بيريز مهاجم البلوجرانا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

وكان الفريقان قد توصلا لإتفاق يقضي بضم بيريز خلال شهر يناير الجاري وسط تباين أن الصفقة أوشكت على الإنتهاء بنجاح بعد الموافقة على جميع البنود من جانب إدارة البلوجرانا ونظيرتها في الفريق الإيطالي .