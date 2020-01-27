رياضة | نانت يحيي ذكرى رحيل إيميليانو سالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نانت يحيي ذكرى رحيل إيميليانو سالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحيأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي اليوم الأحد ذكرى رحيل مهاجم الفريق السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي مر عام على مقتله في حادث تحطم طائرة العام الماضي .

وقبل المباراة التي خاضها فريق نادي نانت مع ضيفه فريق نادي بوردو لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي نشر النادي صورة كبيرة لسالا في دائرة وسط الميدان .