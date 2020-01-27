رياضة | نانت يحيي ذكرى رحيل إيميليانو سالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نانت يحيي ذكرى رحيل إيميليانو سالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أحيأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي اليوم الأحد ذكرى رحيل مهاجم الفريق السابق الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي مر عام على مقتله في حادث تحطم طائرة العام الماضي .
وقبل المباراة التي خاضها فريق نادي نانت مع ضيفه فريق نادي بوردو لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي نشر النادي صورة كبيرة لسالا في دائرة وسط الميدان .
كما تم وضع صورة كبيرة على شاشة عرض الملعب للراحل الأرجنتيني الذي لقي مصرعه عن عمر يناهز ثمانية وعشرين عامًا في شهر يناير من العام الماضي 2019 .
وسقطت الطائرة التي كان يستقلها اللاعب في إحدى البحيرات الإنجليزية بعد أيام من إعلان رحيله من نانت إلى فريق نادي كارديف سيتي الإنجليزي وكان اللاعب في طريقه إلى ناديه الجديد في ويلز .