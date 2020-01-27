رياضة | رغم الفوز وصدارة الليجا.. رقم سلبي لريال مدريد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من تحقيق فوز هام على مضيفه فريق نادي بلد الوليد بهدف واحد مقابل لا شيء سجله المدافع الإسباني ناتشو.

وعلى الرغم من تحقيق الريال للفوز بالمباراة وتصدره لبطولة الدوري الاسباني الممتاز إلا أن الفريق حقق رقم سلبي غريب لم يعتد عليه الموسم الجاري .

وفشلت كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان في التسديد على مرمى بلد الوليد أي كرة خلال الشوط الأول من المباراة والذي إنتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن الريال فشل في التسديد على مرمى الخصم بلد الوليد للمرى الأولى منذ شهر ديسمبر من العام 2015 .

حيث كانت المرة الأخيرة التي فشل فيها الريال في التسديد على مرمى خصمه خارج ميدانه ضد الغواصات الصفراء فريق نادي فياريال .