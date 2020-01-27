رياضة | ضربة ثنائية موجعة للإسماعيلي بعد مباراة الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة ثنائية موجعة للإسماعيلي بعد مباراة الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى ضربة موجعة ثنائية على الرغم من وصول الفريق إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية بعبوره فريق نادي الاتحاد السكندري بالفوز ذهابًا بهدف مقابل لا شيء والتعادل في لقاء الإياب سلبيًا بدون أهداف .

وسيفقد الإسماعيلي خدمات الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي بداعي الإيقاف حيث حصل كلًا منهما على الإنذار الثاني ضد زعيم الثغر ما يعني تأكد غيابهما عن لقاء الدور المقبل .