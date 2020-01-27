رياضة | الرئيس الإقليمي يشيد بحفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإقليمي يشيد بحفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد تشارلز نيامبي الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص في أفريقيا بحفل افتتاح أولى الدورات الأفريقية الأولمبياد الخاص باستاد الدفاع الجوي مساء الأحد، وهي البطولة التي تقام باستاد القاهرة والدفاع الجوي حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة أفريقية.

وتأتى إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020، تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذى يحظى به ذوى الإعاقة الفكرية خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التى تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني.

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وقال نيامبي في كلمته خلال حفل الافتتاح أنه سعيد وفخور بالحفل الكبير والمبهر الدي أقيم باستاد الدفاع الجوي في أول دورة للألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص المقامة بمصر، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف نيامبي أن الحكومة المصرية بدلت جهدا كبيرا في تنظيم هدا الحدث الرياضي الكبير والدي ظهر في أبهى صورة رغم ضيق الوقت مند اعلان تنظيم مصر للألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.

وتابع أن القارة الأفريقية تمتلك المواهب والقدرات الخاصة في الرياضة وهو ما يظهر في منافسات الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص.