رياضة | جاريدو يفتح النار على حكم مباراة الاهلي

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فتح الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النجم الساحلي التونسي النار على الجنوب أفريقي فيكتور جوميز الذي أدار مباراة فريقه ضد الاهلي والتي خسرها بهدف واحد مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا .

وفي المؤتمر الصحفي قال جاريدو أن العريبي إستحق الحصول على ركلة جزاء واضحة بسبب الإعتداء الذي قام به رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر .