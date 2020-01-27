رياضة | التتويج الأفريقي يهدي يد الفراعنة مكاسب بالجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التتويج الأفريقي يهدي يد الفراعنة مكاسب بالجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار اليوم الأحد على منافسات بطولة كأس الامم الافريقية لكرة اليد في نسختها الرابعة والعشرين والتي إستضافتها العاصمة التونسية .

وأحرز المنتخب المصري اللقب بعد فوزه على نسور قرطاج أصحاب الأرض بنتيجة سبعة وعشرين هدفاً مقابل إثنين وعشرين في المباراة النهائية .

وحقق المنتخب المصري عدة مكاسب من تحقيق اللقب حيث تأهلوا بصورة مباشرة إلى أوليمبياد طوكيو التي تقام في صيف العام المقبل .

في الوقت الذي سيخوض فيه المنتخب التونسي وصيف البطولة والمنتخب الجزائري الحاصل على المركز الثالث تصفيات الملحق الأوليمبي .

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وعادل المنتخب المصري نظهير الجزائري بسبعة بطولات أفريقية في المركز الثاني خلف نسور قرطاج أصحاب التتويجات العشرة .

ونجح لاعبوا الفراعنة في الحصول على أغلب جوائز البطولة حيث تمكن يحيى الدرع نجم نادي الزمالك في الحصول على جائزة أحسن لاعب في البطولة .

فيما تم إختيار محمد سند نجم نادي تيم الفرنسي كأفضل جناح أيمن وحصل علي زين المحترف في صفوف فريق نادي الشارقة الإماراتي على جائزة أفضل ظهير أيسر في البطولة .

وتمكن يحيى خالد لاعب فيسبريم المجري على جائزة أفضل ظهير أيمن في المنافسات لينجح أبناء الفراعنة في فرض سيطرتهم على اللقب والجوائز الفردية .