رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي عقب مباراة يوفنتوس ونابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي عقب مباراة يوفنتوس ونابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي نابولي الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ملخص مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم بالدوري الإيطالي

وسجل هدفي نادي نابولي كل من زيلينسكي في الدقيقة 63 وإنسيني 86 وظل الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض حتى سجل نادي يوفنتوس هدفه الأول عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 91 وظل اليوفي يحاول تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي نابولي إلى 27 نقطة ليتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما يقف رصيد نادي يوفنتوس عند 51 نقطة ليستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز عقب مباراة يوفنتوس ونابولي

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز عقب مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم كالآتي:

1- يوفنتوس 51 نقطة

2- إنتر ميلان 48 نقطة

3- لاتسيو 46 نقطة

4- روما 39 نقطة

5- أتالانتا 38 نقطة

6- كالياري 31 نقطة

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7- بارما 31 نقطة

8- ميلان 31 نقطة

9- هيلاس فيرونا 29 نقطة

10- نابولي 27 نقطة

11- بولونيا 27 نقطة

12- تورينو 27 نقطة

13- فيورنتينا 25 نقطة

14- أودينيزي 24 نقطة

15- ساسولو 23 نقطة

16- سامبدوريا 20 نقطة

17- ليتشي 16 نقطة

18- سبال 15 نقطة

19- جنوي 15 نقطة

20- بريشيا 15 نقطة