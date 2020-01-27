رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ21 للكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الجولة الـ21 للكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي، بخسارة مفاجئة ليوفنتوس أمام نابولي بهدفين مقابل هدف، فيما تعثر إنتر ميلان بالتعادل مع كالياري 1-1، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو.

وحافظ يوفنتوس على صدارة جدول الدوري برصيد 51 نقطة من 21 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 16 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين.

وجاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة واحدة.

واحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 46 نقطة من 20 مباراة، فاز في 14 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مبارتين.

تمكن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 23 أهداف.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي هدافو الدوري الإيطالي حتى نهاية الجولة الحادية والعشرين من البطولة .

1 - شيرو إيموبيلي (لاتسيو - 23 هدف)

2 - كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - 17 هدف)

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3 - لوكاكو (إنتر ميلان - 14 هدف)

4 - جواو جلفاو (كالياري - 13 هدف)

5 - لويس مورييل (أتلانتا - 10 أهداف)

6 - لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان - 10 أهداف)

7 - جوسي ايليشيش (أتلانتا - 10 أهداف)

8 - دومينيكو بيراري (ساسولو - 9 أهداف)