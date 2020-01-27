رياضة | مفاجأة.. نجم ميلان يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ميلان يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب واحد من نجوم نادي ميلان الإيطالي من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بياتيك يقترب من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي

وكشف "نيكو شيريرا" الصحفي المعروف أن البولندي كريستوف بياتيك مهاجم نادي ميلان يقترب بقوة من الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد الصحفي أن وكيل أعمال بياتيك قام بعرضه على نادي تشيلسي لضمه في هذا الشتاء لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم البلوز.

كما أشار الصحفي إلى أن نادي توتنهام هو الأخر اظهر رغبة في التعاقد مع بياتيك في يناير الجاري ولكن حتى الآن مازالت المحادثات مستمرة ولم يتم حسم أي شيء.

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وذكر الصحفي أن كريستوف بياتيك يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة رحيله عن ميلان ولكن يجب أن يكون نادي كبير وعرض مناسب.

رحيل بياتيك عن ميلان

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن بياتيك قرر الرحيل عن صفوف نادي ميلان في هذا الشتاء وذلك عقب تعاقد النادي مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش منذ فترة.

مشاركات كريستوف بياتيك مع نادي ميلان هذا الموسم

وقد شارك كريستوف بياتيك في 22 مباراة حتى الآن مع نادي ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف ولم يصنع أي هدف.