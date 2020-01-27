رياضة | 20 لاعب في معسكر جمهورية شبين استعدادًا للقاء الزرقا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعب في معسكر جمهورية شبين استعدادًا للقاء الزرقا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختار الجهاو الفني لفريق جمهورية شبين، بقيادة سمير كمونه، 20 لاعباً، للدخول في معسكر، استعداداً لمواجهة فريق الزرقا، في الثانية والنصف من عصر الإثنين، على ملعب رأس البر، بالجولة الثانية، للدور الثاني، من منافسات مجموعة القاهرة، من دوري القسم الثاني.

وشملت قائمة اللاعبين المرشحين لخوض اللقاء كلاً من، محمد سعيد شيكا، أحمد المحرات، أمير نعمان، عمرو ثابت، أيمن العادلي، محمود شعلان، أحمد صادق ميدو، محمد الشعراوي، محمد خالد، أحمد الشرقاوي، أحمد أمين، مصطفى حافظ، محمد أبو طالب، طلبه محمد، مصطفى زيكو، محمود مقلد، خالد مسعد، وائل علي، يوسف علاء، شريف مجدي.

وخرج من القائمة، محمد منصور، فوفانا، سيسيه، حمد محمد، إسلام محمد، عمرو زينهم، أحمد سامي، محمود حميد، محمد عزت، مصطفى هاني، محمد رمضان.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 28 نقطة

2- الداخلية 20 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- بتروجت 18 نقطة

5- النجوم 17 نقطة

6- منتخب السويس 17 نقطة

7- كوكاكولا 17 نقطة

8- النصر 15 نقطة

9- جمهورية شبين 14 نقطة

10- الترسانة 12 نقطة

11- المريخ 7 نقاط

12- الزرقا 5 نقاط