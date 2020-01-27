رياضة | العقم يصيب هجوم يوفنتوس بوجود الثلاثي الناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقم يصيب هجوم يوفنتوس بوجود الثلاثي الناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد نابولي التي تقام على ملعب إستاد سان باولو بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم .

وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أكدت شبكة أوبتا للإحصائيات أن البيانكونيري فريق نادي يوفنتوس قد حقق رقمًا سلبيًا خلال المباراة .

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وفشل الفريق في تسديد أي كرة على مرمى فريق نادي نابولي خلال الشوط الأول حيث ظلت الخشبات الثلاث آمنة ولم تصلها أي كرات من جانب الضيوف .

وعلى الرغم من أن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق نادي يوفنتوس قد بدأ المباراة بتشكيل هجومي ناري مكون من الأرجنتيني جونزالو هيجواين ومواطنه باولو ديبالا والاسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلا أن الفريق فشل في التصويب للمرة الأولى الموسم الجاري .

يُذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول على سلم ترتيب الدوري الايطالي برصيد إحدى وخمسين نقطة فيما يحتل فريق نادي نابولي المركز الثالث عشر برصيد أربعة وعشرين نقطة .