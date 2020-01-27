رياضة | ظهور بادجي الأول وإصرار الشناوي أبرز ملامح فوز الأهلي على النجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور بادجي الأول وإصرار الشناوي أبرز ملامح فوز الأهلي على النجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من تحقيق فوز هام على ضيفه فريق نادي النجم الساحلي التونسي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد على ملعب إستاد السلام لحساب مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة تحامل محمد الشناوي على نفسه وأصر على إستكمال ما تبقي من دقائق المباراة على الرغم من تعرضه للإصابة على مستوى الظهر بعد الإلتحام القوي مع كريم العريبي لكنه تمسك بمواصلة المباراة رغم التوصية الطبية من جانب طبيب الفريق الذي طلب إجراء الإستبدال لكن الحارس رفض الخروج .

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