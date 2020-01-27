الامارات | سمكة بـ 200 ألف درهم في مزاد بطولة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة بـ 200 ألف درهم في مزاد بطولة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت سمكة كنعد اصطادها المتسابق حمدان عبدالله العبيدلي، وبلغ وزنها 30.85 كيلوغراماً، رقماً قياسياً في المزاد الخيري الذي أقيم عقب الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، إذ تم بيعها بـ200 ألف درهم، فيما بيعت 15 سمكة بـ592 ألف درهم، خلال المزاد الذي ذهب ريعه لدعم الأعمال الخيرية لـ«الهلال الأحمر» ومبادرتَي «كسوة يتيم» و«شتائهم أدفأ».

وحقق المتسابق راشد القبيسي المركز الثاني باصطياد سمكة وزنها 29.33 كلغم، وجاء طارق المنصوري ثالثاً بـ29.11 كلغم، في حين حل في المركز الأول في فئة السكل محمد عبدالله المرزوقي بوزن قدره 29.40 كلغم، وأحمد هلال الظاهري ثانياً بوزن قدره 25.17 كلغم، وبدر صديق الخاجة ثالثاً بوزن 24.36 كلغم.

وكانت السمكة الأغلى قد شهدت مزايدة قوية وعالية بين حضور المزاد، بدأت بـ10 آلاف وانتهت إلى مبلغ 200 ألف درهم، حيث قام بشرائها سيف حمد جاسم الدرويش، الذي حرص على أن يزايد على سمكة المركز الأول.

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وجاءت أجواء اليوم الختامي وسط احتفالات مختلفة، من خلال مهرجان مصغر اشتمل على احتفالات خلال منصات لمحلات ومشروعات وطنية مختلفة، تُعنى بصيد الأسماك وملحقات البحر، بالإضافة إلى إقامة مجلس خاص بالنواخذة والبحارة والمشاركين في البطولة، وأغلقت عملية وزن الأسماك في تمام الثالثة بعد الظهر، كي تبدأ بعدها مرحلة فحص الفيديوهات المشاركة، وإتمام كل المشاركين لقوانين المشاركة، قبل أن يتم إعلان أسماء الفائزين والأوائل في الجولة الثانية من البطولة.

من جهته، هنأ مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، جميع الفائزين في ثانية جولات البطولة، وقال في تصريحات صحافية إن «تفوق المسابقة والمزاد الخيري هو تسابق الجميع من أجل دعم الخير والإسهام في الأعمال التي تعزز العطاء من أجل الإنسانية»، وأضاف «بكل تأكيد هذا المزاد الذي قمنا بإعداده في ختام المسابقة، لن يكون آخر تجربة، وسنقوم بإعداد مزاد آخر في الجولة الثالثة والختامية».

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كيلوغراماً وزن سمكة الكنعد الحاصلة على المركز الأول في بطولة أبوظبي.