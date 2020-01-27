الامارات | محمد جبر: عجمان فقد 6 نقاط في الدور الأول بسبب التحكيم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبر: عجمان فقد 6 نقاط في الدور الأول بسبب التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي عجمان، المدير المالي، الدكتور محمد جبر، أن جمهور البرتقالي على قناعة بأن الصافرة تسببت في إضاعة ست نقاط كاملة على فريقه، خلال مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال جبر لـ«الإمارات اليوم»: «يمكن القول إن عجمان كان بمقدوره أن يجمع 20 نقطة في مرحلة الدور الأول من دوري الخليج العربي لولا بعض القرارات التحكيمية التي أضرت بالفريق، وتحديداً في مباريات الجزيرة والفجيرة وخورفكان، التي حرمت عجمان الفوز في تلك المواجهات».

ويوجد عجمان في المركز الـ10 بجدول ترتيب فرق الدوري بعد الجولة 13 برصيد 14 نقطة.

وأضاف: «في مباراة الجزيرة الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1، احتسب الحكم ضربة جزاء غير صحيحة علينا، تعادل المنافس منها، وأمام الفجيرة احتسب الحكم خمس دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، وسُجل علينا هدف بعد انتهاء الوقت الضائع المُحتسب بدقيقة ونصف الدقيقة، وفي مباراة خورفكان منح الحكم ضربة جزاء للفريق المنافس في الدقيقة 97، وأجمع المحللون على أنها غير صحيحة».

وأشار: «بالنسبة لقرارات الصافرة نحن لسنا متخصصين في التحكيم، لكننا نرى أن ضربة الجزاء المُحتسبة في مباراة الجزيرة ليست صحيحة بالمرة، وأيضاً قرار طرد المدافع حسن زهران ليس صحيحاً، وفق بنود القانون، التي تنص على أنه يعاقب بالطرد اللاعب الذي ارتكب خطأ في حق لاعب الفريق المنافس وهو في وضعية انفراد بالمرمى، وتلك الحالة لم تكن متوافرة في موقف حسن زهران مع مهاجم الجزيرة كينو، لأن زميله وليد اليماحي كان موجوداً خلف اللعبة، وبالتالي انتفت صفة انفراد لاعب الجزيرة بالمرمى».

وأكمل محمد جبر قائلاً: «القانون لم يحدد المسافة بين اللاعب المُرتكِب للخطأ وأقرب زميل له موجود بالقرب منه، وبالتالي أي شكوك تكون في مصلحة الفريق المتضرر، تماماً مثل حالة حسن زهران».

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وبيّن: «الحكم عمار الجنيبي اتخذ القرار السليم بمنح اللاعب بطاقة صفراء في البداية، لكن زملاءه الموجودين في غرفة تقنية الفيديو (الفار) كان لهم رأي آخر، ولا أدري إن كانوا قد حددوا المسافة بين حسن زهران وزميله وليد اليماحي بالسنتيمتر، أم أن هناك بنوداً أخرى في القانون لا نعلمها!».

وذكر عضو مجلس إدارة نادي عجمان: «كنا نتوقع في ضربة الجزاء التي احتسبت علينا أن يستدعي حكام (الفار) الحكم الجنيبي لإعادة مشاهدة اللعبة، وأنا أستغرب ألا تتم الاستعانة بتقنية الفيديو في قرار مهم مثل هذا، يؤثر في نتيجة المباراة، خصوصاً أن اللعبة كانت محل شكوك». وزاد: «اتحاد الكرة لم يضع (الفار) عبطاً، بل لعدم وقوع مثل هذه الأخطاء المؤثرة في المباريات». ولفت: «كان من الممكن أن تضيع منا نقاط مباراة الوصل في الجولة الثالثة، حينما طرد الحكم لاعب خط الوسط، محمد الشحي، بعد 13 دقيقة فقط من البداية، وأكملنا المباراة بـ10 لاعبين، ويكفي للإشارة إلى عدم صحة القرار أن لجنة التظلمات رفعت العقوبة عن اللاعب، ما يؤكد أن الصافرة لم تكن منصفة للبرتقالي في الكثير من المباريات السابقة».

وزاد: «الملاحظات التي أبديناها عن التحكيم هي للاستفادة منها وليست للانتقاد، فنادي عجمان سيظل من أكبر الداعمين للصافرة الإماراتية طوال الوقت، ويشهد لنا الجميع بأننا لم نخرج عليهم بأي انتقاد عقب أي مباراة، لأننا على قناعة بأنهم بشر، يصيبون ويخطئون، والمهم هو أن نتعلم من دورس الماضي».

الفريق قادر على التعويض في الدور الثاني

أكد عضو مجلس إدارة نادي عجمان، المدير المالي، الدكتور محمد جبر، أنهم راضون عن نتائج الفريق في الدور الأول. وأضاف: «راضون كل الرضا عما قدمه الفريق من مستويات ونتائج، عطفاً على الظروف التي تعرضنا لها في الكثير من المباريات، فالفارق بيننا وبين صاحب المركز الخامس نتيجة مباراتين فقط، والإدارة على قناعة بأن الفريق قادر على التعويض في الدور الثاني».

«البرتقالي» كان بمقدوره جمع 20 نقطة في الدور الأول لولا بعض القرارات التحكيمية.

نادي عجمان سيظل من أكبر الداعمين للصافرة الإماراتية طوال الوقت.