الامارات | وفاة أسطورة الهلال السعودي مبارك عبدالكريم

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الهلال السعودي مبارك عبدالكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي، أمس، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق مبارك عبدالكريم، إثر معاناة مع المرض.ويعد مبارك عبدالكريم أسطورة الهلال، وأول قائد في تاريخ الهلال، وأول من حمل كأس الملك عام 1962 أمام نادي الوحدة في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك، كما حمل كأس الملك عام 1965 أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الاتحاد في العام نفسه، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الرياض» في سرد لسيرته الذاتية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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