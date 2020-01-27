شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004 مع منتخب عُمان بهدفين لمثلهما في المباراة الودية الأولى، التي جمعتهما أمس على ملعب نادي الوصل الفرعي، ضمن تحضيرات الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين، المقررة في مملكة البحرين 2020.
سجل هدفي المنتخب كل من جمال السعدي وبدر السويدي، فيما سجل هدفي منتخب عمان مأمون العريمي، والمعتصم غانم من ركلة جزاء.
ويلتقي المنتخبان في الودية الثانية بعد غدٍ بملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | منتخب الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.