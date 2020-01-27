الامارات | منتخب الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتعادل مع عُمان ودياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2004 مع منتخب عُمان بهدفين لمثلهما في المباراة الودية الأولى، التي جمعتهما أمس على ملعب نادي الوصل الفرعي، ضمن تحضيرات الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين، المقررة في مملكة البحرين 2020.

سجل هدفي المنتخب كل من جمال السعدي وبدر السويدي، فيما سجل هدفي منتخب عمان مأمون العريمي، والمعتصم غانم من ركلة جزاء.

ويلتقي المنتخبان في الودية الثانية بعد غدٍ بملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي.