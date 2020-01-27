الامارات | كرونسلاف: النصر يسعى لتجاوز «الكبوة» أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: النصر يسعى لتجاوز «الكبوة» أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن العميد على موعد مع مباراة قوية وديربي آخر أمام الوصل، غدً، في الجولة 14 من دوري الخليج العربي، وأن الفريق يسعى خلال هذه المباراة إلى إثبات أن الخسارة من بني ياس بهدف دون رد في الجولة الماضية كانت كبوة، وأن الفريق قادر على تخطيها وتحقيق الانتصارات من جديد.

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وأشار المدرب إلى أنه على ثقة بالعودة إلى الانتصارات، بعد فترة من التعليقات الكثيرة التي حددت أسباب الخسارة في المباراة الماضية.

وقال كرونسلاف في مؤتمر صحافي، عقد مساء أمس: «نقابل فريقاً كبيراً، لديه عدد مميز من اللاعبين، خصوصاً البرازيلي ليما، الذي يقدم في الفترة الأخيرة مباريات قوية، وكالعادة النصر يحترم كل الفرق، لكنه يملك مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، ونعلم مدى أهمية المباراة بالنسبة للنادي والجماهير واللاعبين، وأعتقد أنها فرصة جيدة لتحميس اللاعبين، وتقديم كل ما لديهم». وأكد المدرب غياب محمد علي عايض، للحصول على البطاقة الحمراء، وأحمد شامبيه، الذي تعرض للمرض، كما سيغيب المدافعان محمود خميس ومبارك سعيد، لالتحاقهما بالخدمة الوطنية.

وتابع كرونسلاف مباراة النصر وبني ياس من المدرجات، بسبب تعرضه للطرد في نهائي كأس الخليج العربي.