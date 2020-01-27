اخبار الرياضه

الامارات | الأولمبي السعودي يخسر كأس آسيا.. ويكتفي بطوكيو

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي السعودي يخسر كأس آسيا.. ويكتفي بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الأولمبي السعودي لقب كأس آسيا تحت 23 سنة، أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، أمس، في المباراة النهائية التي أقيمت في تايلاند.

وسجل هدف المباراة الوحيد جيونج تاي ووك في الدقيقة 113 من ضربة رأسية، بعد تمديد اللقاء إلى شوطين إضافيين.

وكان المنتخبان قد ضمنا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وانضم إليهما المنتخب الأسترالي الذي نال المركز الثالث.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأولمبي السعودي يخسر كأس آسيا.. ويكتفي بطوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا