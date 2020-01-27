الامارات | الأولمبي السعودي يخسر كأس آسيا.. ويكتفي بطوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي السعودي يخسر كأس آسيا.. ويكتفي بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الأولمبي السعودي لقب كأس آسيا تحت 23 سنة، أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، أمس، في المباراة النهائية التي أقيمت في تايلاند.

وسجل هدف المباراة الوحيد جيونج تاي ووك في الدقيقة 113 من ضربة رأسية، بعد تمديد اللقاء إلى شوطين إضافيين.

وكان المنتخبان قد ضمنا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وانضم إليهما المنتخب الأسترالي الذي نال المركز الثالث.