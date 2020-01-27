شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي السعودي يخسر كأس آسيا.. ويكتفي بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الأولمبي السعودي لقب كأس آسيا تحت 23 سنة، أمام نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، أمس، في المباراة النهائية التي أقيمت في تايلاند.
وسجل هدف المباراة الوحيد جيونج تاي ووك في الدقيقة 113 من ضربة رأسية، بعد تمديد اللقاء إلى شوطين إضافيين.
وكان المنتخبان قد ضمنا التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وانضم إليهما المنتخب الأسترالي الذي نال المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأولمبي السعودي يخسر كأس آسيا.. ويكتفي بطوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.