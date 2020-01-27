الامارات | بايرن يشدد الخناق على لايبزيغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يشدد الخناق على لايبزيغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل بايرن ميونيخ سلسلة نتائجه المميزة، بفوزه الكاسح على ضيفه شالكه بخماسية نظيفة، أول من أمس، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، مشدداً الخناق على لايبزيغ المتصدر الذي سقط أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت صفر-2.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (6) وتوماس مولر (45+2) وليون غوريتسكا (50) والإسباني تياغو ألكانتارا (58) والبديل سيرج غنابري (89) أهداف النادي البافاري الذي رفع رصيده الى 54 هدفاً في 19 مباراة، ليحقق أفضل غلة تهديفية منذ موسم 1985-1986 حين سجل 57 في مبارياته الـ19 الأولى بحسب «أوبتا» للإحصاءات.

وهو الفوز الخامس على التوالي والـ12 في الـ«بوندسليغا» هذا الموسم للفريق البافاري، ما سمح له برفع رصيده إلى 39 نقطة، وجعله على بعد نقطة واحدة من لايبزيغ، فيما توقف رصيد شالكه عند 33 نقطة في المركز الخامس.