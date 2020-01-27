شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر تفاصيل خطة الأهلي لتجديد عقود الرباعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استقر مسؤولو النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على تقسيم الرباعي شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور ووليد سليمان، لاعبى الفريق الكروى الأول، إلى ثلاث فئات خلال مفاوضات تمديد عقودهم التي ستتم مناقشتهم فيها خلال المرحلة المقبلة.

وكلف محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، بجس نبض اللاعبين الأربعة حول مفاوضات تمديد عقودهم والتأكيد لهم على أن النادى لن يتخلى عن أي منهم في نهاية مشواره الكروى.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء- رفض ذكر اسمه- فإن هناك مخاوف من رد فعل اللاعبين الأربعة في حالة معرفتهم بتقسيم مدة التعاقد والمبالغ المالية إلى فئات مختلفة.

واعتمد مسؤولو النادى الأهلى على عدة معايير في تقسيم الرباعى إلى ثلاث فئات، أبرزها نسبة المشاركات، والتأثير الإيجابى للفريق، واحتياجات المرحلة المقبلة، باعتبار أن تمديد عقد أي منهم سيكون له تأثير على الصفقات الجديدة في الموسم المقبل، فضلا عن رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن وليد سليمان لاعب الوسط المهاجم، تم تصنيفه ضمن الفئة الأعلى سواء في مدة العقد أو المبلغ الذي سيتقاضاه من خزينة النادى على أساس أنه أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق سواء في المباريات المحلية أو الإفريقية.

ووضع مسؤولو الأهلى وليد سليمان ضمن الفئة الأولى بمفرده من بين اللاعبين الأربعة الذين سيتم تمديد عقدهم لمدة موسمين بمقابل مالى قدره 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد ليصل إلى 14 مليون جنيه خلال الموسمين بخلاف ما سيتقاضاه من خارج خزينة النادى.

ويأتى أحمد فتحى، الظهير الأيمن للفريق، في المرتبة الثانية التي حدد لها مسؤولو القلعة الحمراء مبلغ 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد ليصل إلى 12 مليون جنيه خلال الموسمين اللذين سيتم توقيعهما في حالة التوصل لاتفاق نهائى مع اللاعب.

ووفقًا للمصدر نفسه، فإن «الجوكر» رفض تلويح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، بالمبلغ المالى الذي عرضه مدير الكرة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تسبب في تسريب تلقى اللاعب عرضا إماراتيا خلال الأيام الماضية، رغم تأكيد «فتحى» رغبته في الاستمرار داخل القلعة الحمراء بالشروط المالية التي يحددها. وقال «فتحى» للمقربين منه بالحرف الواحد: «أرغب في ختام مشوارى مع الأهلى، لكننى لن أرضخ لأى شروط مالية يحاولون فرضها».

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن حسام عاشور لاعب الوسط المدافع، اللاعب الوحيد بين الرباعى الذي سيتم تمديد عقده لمدة موسم واحد فقط مقابل مبلغ مالى لا يزيد على 5 ملايين جنيه، لسببين أولهما أن عامل السن أثر بشكل سلبى على استمراره داخل الملعب، والثانى يتمثل في عدم اعتماد المدير الفنى على اللاعب خلال الموسم الجارى وتركيزه على الثنائى عمرو السولية وإليو ديانج في مركز الوسط المدافع.

فيما يأتى شريف إكرامى، حارس المرمى، في الفئة الأخيرة من حيث المقابل المالى والذى حدده مسؤولو القلعة الحمراء بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد، على أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لمدة موسمين، باعتبار أن الفريق لايزال في حاجة إلى جهوده حتى لو كان محمد الشناوى هو الحارس الأساسى للفريق.