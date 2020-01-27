شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يدفع بـ«كاسونجو» أمام «أول أغسطس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إراحة بعض اللاعبين الأساسيين، خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولى، المقرر لها يوم 1 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك تأهل إلى ربع نهائى البطولة الإفريقية، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، برصيد 8 نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن مازيمبى، المتصدر بـ11 نقطة، حيث كان الأبيض تعادل سلبيًا مع الفريق الكونغولى في الجولة الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى الفرنسى يرغب في منح اللاعبين البدلاء الفرصة للظهور أمام الفريق الأنجولى، حيث تعد المباراة تحصيل حاصل بعد التأهل بشكل رسمى، كما يدرس تجريب الكونغولى كاسونجو كابونجو، وذلك بعدما تم قيده في قائمة الفريق الإفريقية، حيث يرغب في مشاهدته في مباراة رسمية له أمام أول أغسطس، للمشاركة بدلًا من مصطفى محمد.

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وفى السياق نفسه، يدخل الفريق، اليوم، معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمواجهة وادى دجلة، غدًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، على ملعب السلام، ببطولة الدورى الممتاز.

وعقد كارتيرون جلسة فنية مع اللاعبين، طالبهم فيها بالتركيز في لقاء وادى دجلة وضرورة استمرار الانتصارات على المستوى المحلى، من أجل حصد مزيد من النقاط للعودة مرة أخرى إلى المنافسة ببطولة الدورى الممتاز، لاسيما بعد ظهور الفريق بشكل جيد خلال المباريات الأخيرة وتحقيق الفوز على أسوان وطنطا والجونة.

كما عقد المدير الفنى الفرنسى جلسة خاصة مع الجهاز المعاون بقيادة سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز، من أجل معالجة إهدار الفرص أمام المنافس خلال المباريات، وهو الأمر الذي ظهر أمام مازيمبى، حيث أضاع اللاعبون العديد من الفرص.

في السياق نفسه، خضع جميع اللاعبين، أمس، لتدريبات قوية تحت إشراف سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز، مدربى الفريق، وقام كارتيرون بالإشراف بنفسه على التدريبات التأهيلية للاعب أشرف بن شرقى، حيث يعانى اللاعب من إصابة عضلية، تعرض لها قبل انطلاق لقاء مازيمبى الكونغولى الأخير.

ويرفض المدير الفنى الفرنسى المجازفة بالثنائى عبدالله جمعة وأشرف بن شرقى، والدفع بهما أمام وادى دجلة، نظرا لعدم تماثلهما للشفاء بشكل نهائى.