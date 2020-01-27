شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يهدد أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعد انتشار مرض «كورونا» فى الصين خلال الفترة الأخيرة، أصبح خطرًا يهدد بطولة أولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها فى اليابان خلال العام الجارى، والتى ستقام خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل.

وبدأ الكورونا أيضًا يهدد بعض التصفيات المؤهلة للأولمبياد، حيث أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، نقل مباريات للكرة النسائية مقرر لها فى فبراير المقبل، إلى مكان آخر فى شرق الصين بعدما كان مقررًا لها فى مدينة ووهان، وهو المركز الرئيسى للمرض اللعين الذى أودى بحياة 17 شخصًا وأصيب 600 آخرين فى البلاد.

وستخوض منتخبات الصين، تايوان وأستراليا مبارياتها المقررة فى ووهان بين الثالث والتاسع من الشهر المقبل، فى المواعيد نفسها، ولكن فى مدينة نانكين بناء على اقتراح الاتحاد الصينى لكرة القدم. وهدد الاتحاد التايوانى بالانسحاب من التصفيات فى حال أقيمت المباريات فى ووهان مؤكدا أن الأولوية لسلامة اللاعبات، كما حذرت أستراليا من السفر إلى ووهان، حيث طلبت من الزوار اتخاذ التدابير اللازمة.

فيما تقرر إلغاء مسابقة الملاكمة فى الصين المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020»، التى كان مقررا إقامتها فى فبراير القادم، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد فى الأراضى الصينية.

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وقال منظمو المسابقة إنهم قرروا اتخاذ هذه الخطوة ونقلها من مدينة «ووهان» بوسط الصين من أجل حماية صحة المشاركين والحاضرين لفعالياتها، وتم نقلها إلى الأردن.

فى نفس السياق، رفعت اليابان حالة الطوارئ لمواجهة مرض «كورونا»، وذلك قبل إقامة أوليمبياد طوكيو، حيث أكدت صحيفة «اليابان اليوم»، أن الحكومة اليابانية ستتخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الوفود والبعثات القادمة للبطولة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اليابانية سوف تطلب من شركات الطيران إصدار تصريحات خاصة لحالة المسافرين من الصين إلى اليابان، خاصة الذين يشعرون بأى أمراض.

من جانبه، قال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو، إن البلاد ستختبر عينات تم جمعها من أشخاص يشتبه فى إصابتهم بالفيروس، ليس فقط فى المعهد الوطنى للأمراض المعدية ولكن فى المختبرات السرية فى جميع أنحاء اليابان.

كما رفعت الحكومة المستوى الاستشارى للأمراض المعدية فى مدينة ووهان الصينية، وحثت مواطنيها على تجنب الرحلات غير العاجلة إلى المكان الذى يعتبر مركزًا لتفشى فيروس كورونا الجديد.