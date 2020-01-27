شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتأهل إلى دور الثمانية بالكونفيدرالية بفوزه على نواذيبو الموريتاني بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل المصري البورسعيدي إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على ضيفه «إف سي نواذيبو» الموريتاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الجيش بالسويس، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بالبطولة.

سجل هدف المصري والمباراة الوحيد اللاعب سعيد سانبوري في الدقيقة 86، ورفع الفوز رصيد المصري إلى 9 نقاط في المركز الثاني؛ ليتأهل برفقة بيراميدز المتصدر برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد نواذيبو عند نقطتين في قاع المجموعة.

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وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت لصالح نفس الجولة في المجموعة الثانية، فاز فريق النصر الليبي على مضيفه دجوليبا المالي بهدف نظيف؛ ليصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد دجوليبا عند 5 نقاط في المركز الثالث.

وتعادل فريق بارادو الجزائري مع ضيفه سان بيدرو الإيفواري بدون أهداف في الجول الخامسة من المجموعة الرابعة.

وأصبح رصيد فريق بارادو 5 نقاط في المركز الثالث، وأصبح رصيد سان بيدرو 3 نقاط في قاع المجموعة.