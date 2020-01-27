شكرا لقرائتكم جاريدو: الحكم تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة للنجم.. والأهلى كسب من فرصة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد كارلوس جاريدو المدير الفني للنجم الساحلي على أن مواجهة الأهلي كانت صعبة للغاية ، مُشدداً على أن مباريات المجموعة كانت صعبة إلا أن فريقه هدفه التأهل للدور الثاني وهو الأمر الذي لازال في المتناول، وقال جاريدو ":لاحت لنا العديد من الفرص لم نستغلها عكس الأهلي الذي نجح في إحراز هدف الفوز من فرصة وحيدة سنحت له".
وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
سجل هف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.
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