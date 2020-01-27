شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: أشكر لاعبى المصرى وهذا سبب تأخر الفوز على نواذيبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف جلال أن تحقيق اينوجو رينجرز النيجيري لمفاجأة بالفوز على مضيفه فريق بيراميدز بهدف للاشئ قبل اللقاء مباشرة أضفى مزيداً من التوتر على المباراة خاصة مع رغبة لاعبي المصري في حسم المباراة مبكراً قبل السفر الى مدينة اينوجو النيجيرية لملاقاة فريق اينوجو المنتشي بشدة بفوزه المفاجئ على بيراميدز وهو الفوز الذي قلب الموازين في المجموعة.

ووجه ايهاب جلال الشكر للاعبيه على مجهودهم الكبير طوال شوطي المباراة وهو ما تكلل في النهاية بإحراز هدف الفوز والصعود لدور الثمانية ، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعاً في طرق اللعب للمصري بهدف تحقيق الفوز سواء بمباريات الدوري أو الكونفيدرالية.

نجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوز مثير على نواذيبيو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء أحرزه سعيدو صنبورى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 9 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة ويتأهل مع بيراميدز لدور الثمانية للكونفيدرالية.

جاءت أحداث الشوط الأول بطيئة ومملة من جانب لاعبي المصرى الذين فشلوا فى بناء الهجمات الخطرة على مرمى بطل موريتانيا ولم تسنح أى هجمة لصالح لاعبو المصرى طوال الـ45 دقيقة، فى الوقت الذى ظهر فيه نوذابيو الموريتانى بشكل جيد وقام لاعبوه بامتلاك الكرة فى منطقة وسط الملعب ونجحوا فى إخراج الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط: عمرو موسى – إسلام عطية – مفتاح طقطق – حسن على

خط الهجوم: أوستن اموتو – محمود وادى

فى الشوط الثاني حاول لاعبو المصرى خطف هدف التقدم عن طريق إجراء إيهاب جلال تغييرات وتفرغ الليبى مفتاح طقطق صانع ألعاب المصرى فى إهدار العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة.

وفى ربع الساعة الأخيرة من اللقاء امتلك لاعبو المصرى زمام الامور تمامًا وقاموا بشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى نواذيبو حتى تحقق المراد بتسجيل صنبورى هدف الفوز ليتأهل أبناء بورسعيد لدور الثمانية للبطولة بعد مباراة ضعيفة من جانب اللاعبين والجهاز الفنى .