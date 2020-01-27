تعرف على طاقم تحكيم مباريات اليوم بالدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباراتى اليوم الاثنين ضمن الاسبوع الخامس عشر لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالي: المقاصة وطلائع الجيش : محمود عاشور وهانى خيرى وابراهيم السودانى .. وعلى الكيكى حكما رابعا

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