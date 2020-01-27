شكرا لقرائتكم الأهلي ضد النجم الساحلي.. شغب كهربا بالملاعب جينات في الدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد النجم الساحلي



يبدو أن النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لن يتخلى عن صفاته كلاعب مشاغب داخل الملاعب قبل خارجه بعدما دخل في مشادة كلامية مع مدافع النجم الساحلي بل وصل الأمر الى التلويح بالأذرع كادت ان تصل لحد الاشتباك قبل تدخل الحكم فيكتور جوميز.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وفاز النادي الأهلي ضد النجم الساحلي بهدف نظيف سجله النيجيري جونيور أجايي في الشوط الأول من المباراة التي وضعت المارد الأحمر بصدارة المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

الأهلي ضد النجم الساحلي



ونال محمود كهربا على أثر الواقعة التي جرت في الشوط الثاني من المباراة الإنذار الأصفر الأول لهب مع القلعة الحمراء وبالقميص الجديد له وببطولة قارية وذلك ليكشف اللاعب سريعاً عن دخوله في أزمات قد تدفعه للغياب عن مباريات الفريق في المستقبل.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وحرصت الجماهير المتواجدة بملعب استاد السلام الدولي وتحديداً المقصورة الرئيسية على تبادل التحية مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فور وصوله لحضور مباراة النجم الساحلي التونسي.

وتواجد الخطيب ومجلس إدارته بمقصورة ملعب استاد السلام مع وفد النجم الساحلي وعدد من قيادات الفريق.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النادي الأهلي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما بملعب استاد السلام الدولي.

وحرص الثنائي أسامة حسني وحسام عاشور على عناق اللاعب في المقصورة والترحيب به قبل انطلاق المباراة.

الأهلي ضد النجم الساحلي



ويسعى اللاعب الدولي لعبور الأزمة الصحية التي يعاني منها والتي ساهمت بشكل كبير في الابتعاد عن الملاعب لأشهر قليلة ماضية.

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واقترب النادي الأهل في الاقتراب خطوة نحو التأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ينافس فيها أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي وبلاتينيوم ستار الزيمبابوي.

الأهلي ضد النجم الساحلي



وخطف النجم الدولي مؤمن زكريا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأنظار فور وصوله الى مقصورة إستاد السلام الدولي الأمامية لحضور مباراة المارد الأحمر ضد النجم الساحلي في الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



الأهلي ضد النجم الساحلي



الأهلي ضد النجم الساحلي



الأهلي ضد النجم الساحلي



الأهلي ضد النجم الساحلي



الأهلي ضد النجم الساحلي



الأهلي ضد النجم الساحلي