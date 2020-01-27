شكرا لقرائتكم دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي القادمة وتعد مجموعة الأهلي معقدة بشكل كبير للغاية، خاصة أن الفرق الثلاثة سواء الاهلى والهلال السوداني والنجم الساحلي لازالوا يمتلكون فرصة الصعود للدور المقبل من البطولة. ويبحث الأهلي عن تحقيق الانتصار أو الخروج على أقل تقدير بنتيجة إيجابية من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة. وبالتالي ستكون الجولة الأخيرة بمثابة جولة الحسم للمجموعة الثانية.

موعد مباراة الأهلي القادمة وتعرض الأهلي للخسارة في أول مباراة بدور المجموعات أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، قبل أن يعود وينتصر على الهلال بهدفين مقابل هدف. . ثم عاد وفاز على بلاتينيو ستارز الزيمبايوي في القاهرة بهدفين دون رد.

Advertisements موعد مباراة الأهلي القادمة وبالجولة الرابعة تعادل الأهلي مع بلاتينيوم ستارز بهدف مقابل هدف، وسط اندهاش كبير من جمهور الأهلي الذي ينتظر من فايلر نفس المستوى الذي يقدمه مع الفريق بالدوري خلال مباريات افريقيا. قبل أن يعود وبنتصر في الجولة الخامسة على النجم الساحلي التونسي بهدف أحرزه النجم النيجيري جونيور أجاي يالدقيقة 32 من عمر المباراة.

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