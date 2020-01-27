شكرا لقرائتكم كأس الاتحاد: مانشستر سيتي يقسو على فولهام برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب تغلبه على ضيفه فولهام 4 - صفر اليوم الأحد في الدور الرابع من البطولة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إلكاي جوندوجان في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وبرناردو سيلفا في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي هدفين متتاليين عن طريق جابرييل جيسوس في الدقيقتين 72 و75.

واضطر فريق فولهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السادسة، وذلك بعد طرد تيم ريم، لاعب الفريق.