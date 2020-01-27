الأهلي يعبر عقبة النجم الساحلي بهدف "أجاي" ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبا على النجم الساحلي بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم على ستاد السلام.

أحرز هدف الأهلي الوحيد جونيور أجايي في الدقيقة 31. وارتقى الأهلي لصدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، متخطيا النجم الساحلي والهلال السوداني ولكلا منهما 9 نقاط، ويتذيل بلاتنيوم المجموعة بنقطة وحيدة. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

ويحل في الجولة الأخيرة الأهلي ضيفا أمام الهلال، فيما يستضيف النجم فريق بلاتنيوم.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة العاشرة، ليرتقي لصدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد النجم الساحلي، عند النقطة التاسعة ليتراجع للمركز الثاني بجدول الترتيب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة في أم درمان، بينما يستضيف النجم الساحلي فريق بلاتنيوم في ملعب رادس، في الأول من فبراير المقبل.

وتحصل الأهلي على ركلة ركنية مع بداية اللقاء، على يسار مرمى النجم الساحلي، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة، لكن حكم المباراة تدخل سريعا باحتساب خطأ عكسي على علي معلول.

وفي الدقيقة السادسة، كاد بوخنشوش أن يفاجئ الأهلي بالهدف الأول، لولا تألق الحارس محمد الشناوي، الذي تصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة، نفذت ركلة ركنية للنجم الساحلي على يسار مرمى الأهلي وفشل مهاجمي الفريق في التعامل معها بشكل جيد، لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

ونفذ علي معلول، ضربة حرة في الدقيقة 15 بتسديدة مباشرة، مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى، دون أي خطورة تذكر على الحارس أشرف كرير.

وفي الدقيقة 20، استغل كريم عريبي خطأ من رامي ربيعة، وتمكن من استخلاص الكرة، والانفراد بشكل كامل بالمرمى، ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي، قبل أن يتكفل أليو ديانج، بإبعاد الكرة إلى وسط الملعب.

وسيطر النجم الساحلي على مجريات المباراة، في أول نصف ساعة، وكان الأخطر على مرمى الأهلي، الذي غابت خطورته على مرمى النجم.

وطالب فايلر مدرب الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، بإجراء عمليات الإحماء في ظل الأداء الباهت من لاعبي الأهلي.

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وفي الدقيقة 30، سدد حسين الشحات تصويبة قوية من الجانب الأيمن، ولكن حارس النجم الساحلي أشرف كرير، تصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 32، نجح جونيور أجاي، في إحراز الهدف الأول للأهلي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك النجم الساحلي.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد بو خنشوش تسديدة بعيدة المدى، لكنها جاءت فوق مرمى الحارس محمد الشناوي.

وتعرض بوخنشوش لإصابة في الدقيقة 47، قبل أن يخرج لاستكمال علاجه خارج خط المرمى.

وسدد حسين الشحات تصويبة قوية، ولكن كرته جاءت فوق مرمى الحارس أشرف كرير في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 54، انطلق مروان محسن من الجانب الأيمن، قبل أن يراوغ مدافع النجم الساحلي ويسدد بجوار القائم الأيمن لمرمى الضيوف.

وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، أول تبديلات الأهلي في الدقيقة بدخول كهربا بدلا من أحمد الشيخ في الدقيقة 56.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة ولكن دون خطورة حقيقية تذكر على مرمى الحارس أشرف كرير، فيما يعتمد النجم الساحلي على سرعات مهاجمه كريم لعربي.

وتعرض محمد هاني لإصابة في رأسه مع الدقيقة 66 بعد اصطدامه ببوغطاس لاعب النجم الساحلي، قبل أن يستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وكاد كهربا أن يضيف الهدف الثاني للأهلي بعد عرضية من جونيور اجايي، إلا أن الكرة طالت منه داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 87، تعرض الحارس محمد الشناوي للإصابة، قبل أن يستكمل اللقاء بشكل طبيعي.