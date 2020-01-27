بسبب "حبه لامتلاك السيارات الفارهة".. أرخصها بـ2 مليون.. أسطول سيارات صلاح حديث الصحافة الانجليزي

يمتلك نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح أسطول من السيارات، حسبما نشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقريرًا عبر موقعها الإلكتروني، حول أسطول السيارات التي يمتلكها نجم منتخب.

وقالت الصحيفة الانجليزية إن صلاح عاشق لقيادة وامتلاك السيارات باختلاف أنواعها وقدراتها الميكانيكية، مضيفة أنه شخص متواضع للغاية إلا أن حبه لامتلاك السيارات الفارهة يعكس الجانب الآخر من شخصيته. حسبما نشر موقع "مصراوي".

ويمتلك النجم المصري عدة سيارات هي:

بينتلي كونتيننتالGT"



تعد سيارة "بينتلي كونتيننتالGT" أحدث السيارات المنضمة إلى أسطول محمد صلاح، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من السيارات هو ثاني أكثر السيارات شعبية بين محترفي الدوري الانجليزي.

ويبلغ سعر كونتيننتال GT نحو 160.000 جنيه استرليني أي ما يعادل (ثلاثة ملايين و305 آلاف جنيه مصري) تقريبًا، وتتميز بتصميمات داخلية فاخرة بم في ذلك مقاعد الجلدية المريحة.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك V12 وتبلغ سرعتها القصوى 336 كم في الساعة.

لامبورجيني أفينتادور

بحسب "الصن" فإن أسرع السيارات التي يمتلكها محمد صلاح هي "لامبورجيني أفينتادور" الإيطالية والتي تبلغ سرعتها القصوى 348 كم في الساعة.

وتستطيع أفينتادور بفضل قوة محركها الخارق الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 2.9 ثانية.

يبلغ سعر لامبورجيني أفينتادور في أسواق المملكة المتحدة 271.000 جنيه استرليني (خمسة ملايين و600 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

Advertisements

مرسيدس بنز AMG GLE كوبيه

يميل الكثير من لاعبي كرة القدم إلى قيادة سيارة رباعية الدفع مثل روفر وبنتلي بنتايجا، إلا أن صلاح انجذب إلى مرسيدس AMG GLE كوبيه.

تمتلك السيارة محركًا سداسي الاسطوانات سعة 3.0 لتر والذي ينتج قوة 367 حصان و520 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويبلغ سعر السيارة في بريطانيا 65.000 جنيه استرليني أي ما يعادل مليون و343 ألف جنيه مصري تقريبًا.

مرسيدس بنز SLS AMG رودستر

تعتبر SLS AMG رودستر واحدة من أغلى السيارات الإنتاجية التي باعتها مرسيدس بنز الألمانية على الإطلاق.

إلا أن الصحيفة الانجليزية ترى أن سعر السيارة الذي يبلغ 176.000 استرليني لا يزعج صلاح، إذ يقل عن راتبه الأسبوعي الذي يقدر بـ200.000 جنيه استرليني.

مرسيدس SLS AMG مزودية بمحرك V8 سعة 6.3 لتر بقوة 571 حصانًا و650 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 315 كم في الساعة، بما في ذلك 0-60 ميل في الساعة في 3.8 ثانية.