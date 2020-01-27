شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: لاعبو الأهلى ظهروا بروح جيدة أمام النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وائل جمعة، مدافع فريق الأهلي السابق، أن لاعبى الأحمر ظهروا بروح وإصرار فى مباراة النجم الساحلى التونسى بدورى أبطال أفريقيا. وأوضح وائل جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لم يقدم الأداء المقنع فى مواجهة اليوم، والمشكلة هى الاكتفاء بهدف واحد فقط.. ولقاء الهلال سيكون صعبا للغاية ومصيرى للنادى الأهلي، والروح الحمراء اليوم كانت بدون عقل ولكن اللاعبين أدوا بإصرار وعزيمة فقط من أجل تحقيق الانتصار".

وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

سجل هف الأهلي جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلي فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال السودانى ليصعد مباشرة للدور ربع النهائى كـ"أول" للمجموعة برصيد 13 نقطة ودون انتظار نتيجة مباراة النجم الساحلى مع بلاتينيوم ستارز فى نفس الجولة.

أما تعادل الأهلي مع الهلال السودانى يصعد به ايضًا لربع نهائى دورى الأبطال بشكل مباشر، ولكن يتوقف ترتيب المارد الأحمر فى المجموعة على نتيجة مباراة النجم الساحلى وبلاتينوم ستارز، فى حالة خسارة النجم أو تعادله يحصل الأهلي على صدارة المجموعة، بينما فوز بطل تونس يصعد بالفريق الأحمر كثاني

وإذا خسر الأهلي أمام الهلال السودانى يصعد لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، لكن بشرط خسارة النجم الساحلى أمام بلاتينيوم ستارز فى الجولة الأخيرة.

وفى حالة خسارة الأهلي أمام الهلال السودانى وتعادل النجم مع بلاتينيوم ستارز بالجولة الأخيرة، يصعد بالمارد الأحمر ايضًا لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بشرط تفوق الأهلي على بطل تونس فى فارق الأهداف فى كل مباريات المجموعة، وذلك بعد تساوى الفريقين فى المواجهات المباشرة.