اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 26 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 26 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها نقل مباراة الفريق الأبيض مع وادى دجلة من ستاد السلام إلى ستاد القاهرة الدولى.
الزمالك يتلقى إخطارًا بنقل مباراة وادى دجلة لاستاد القاهرة
تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق أمام وادي دجلة إلى استاد القاهرة الدولي وكان مقررًا إقامة مباراة الفريق الأبيض ودجلة على استاد السلام ومن المقرر أن يلتقي الفريقان بعد غدٍ الثلاثاء فى الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الممتاز وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك ، جلسة فنية مع اللاعبين قبل المران الذى أقيم اليوم، طالبهم فيها بالتركيز فى لقاء وادى دجلة وضرورة مواصلة الانتصارات على المستوى المحلى كما عاد محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم، حيث تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق أمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بسبب وفاة جدته.
أحمد جلال إبراهيم رئيسًا لبعثة الزمالك فى لقاء أول أغسطس
يغادر محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، القاهرة إلى ألمانيا، نهاية الأسبوع الجارى، للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب المعالج له بعدما أجرى جراحة هناك عقب إصابته فى الرباط الصليبى.
ويخضع "زيزو" حاليًا لبرنامج تأهيلي تمهيدًا للعودة للتدريبات ومن المقرر أن يلحق الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق باللاعب في ألمانيا بعد انتهاء الزمالك من مباراة أول أغسطس الأنجولي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها في الأول من فبراير المقبل.
جنش "لاعبا" فى مران الزمالك.. وتدريبات خاصة لأبو جبل
شارك محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، في التقسيمة الفنية للفريق في مران اليوم ، حيث خاض الحارس التدريبات كلاعب مع زملائه الذين لم يشاركوا أمام مازيمبي الكونغولي التى أقيمت مساء الجمعة و انتهت بالتعادل السلبي 0 /0 فى الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.
بينما خاض محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك، في جزء من المران مع زملائه تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق ، ثم خضع الحارس لعملية ركض حول الملعب بعدها أدى باقى المران بصالة الجيمانزيوم واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على إخطار إدارة الكرة بالنادى الأبيض، على تفضيله قيد الثنائى محمود جنش، حارس مرمى الفريق، والصاعد أحمد عيد، الظهير الأيمن للأبيض، فى القائمة الأفريقية المشاركة فى النسخة الجارية من دورى أبطال أفريقيا.
كارتيرون يرفض المجازفة بـ"بن شرقى" فى موقعة دجلة
يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المُجازفة بالمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الفريق، فى مواجهة دجلة القادمة، التى ستجمع الفريقان، بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز وتعرض بن شرقى للإصابة فى العضلة الضامة خلال عمليات الإحماء قبيل لقاء الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى، ليدفع كارتيرون بأحمد زيزو بدلا منه فى تشكيل الفريق الأبيض الأساسى فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
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