اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 26 / 1 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 26 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها نقل مباراة الفريق الأبيض مع وادى دجلة من ستاد السلام إلى ستاد القاهرة الدولى.

الزمالك يتلقى إخطارًا بنقل مباراة وادى دجلة لاستاد القاهرة

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق أمام وادي دجلة إلى استاد القاهرة الدولي وكان مقررًا إقامة مباراة الفريق الأبيض ودجلة على استاد السلام ومن المقرر أن يلتقي الفريقان بعد غدٍ الثلاثاء فى الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الممتاز وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك ، جلسة فنية مع اللاعبين قبل المران الذى أقيم اليوم، طالبهم فيها بالتركيز فى لقاء وادى دجلة وضرورة مواصلة الانتصارات على المستوى المحلى كما عاد محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم، حيث تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق أمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بسبب وفاة جدته.

أحمد جلال إبراهيم رئيسًا لبعثة الزمالك فى لقاء أول أغسطس

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تكليف أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، برئاسة بعثة الفريق فى أنجولا، والتى ستغادر القاهرة، فجر يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الانجولى.

يغادر محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك، القاهرة إلى ألمانيا، نهاية الأسبوع الجارى، للخضوع لفحص طبي جديد تحت إشراف الطبيب المعالج له بعدما أجرى جراحة هناك عقب إصابته فى الرباط الصليبى.

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