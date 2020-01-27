شكرا لقرائتكم خبر عن الكأس مصري.. نور الطيب تتأهل لمواجهة نوران جوهر فى نهائي كارول ويمولر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا لسيدات الإسكواش، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة، إلى الدور النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الإسكواش، والتى تستضيفها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 22 إلى 27 يناير الجارى، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات الذهبية وتبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها حوالى 51 ألف دولار.

وفازت نوران على الفرنسية المخضرمة كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا في مباراة نصف النهائي، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 11-8, 11-7.

فيما تغلبت نور الطيب على منافستها النيوزيلاندية المخضرمة جويل كينج المصنفة السادسة عالميًا، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتسجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-5, 11-8.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جى بى مورجان الأخيرة التى أقيمت فى نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى فى 2020، حيث توج بها البطل المصرى محمد الشوربجى بعد تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمى والذى هيمن عليه على فرج لاعب وادى دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجى فى ذات البطولة العام الماضي.

وفى منافسات السيدات خسرت نور الشربينى أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتى استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات فى التصنيف العالمى خلال مشوارها نحو لقب البطولة.