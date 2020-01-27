شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مداعبة جاريدو لوليد سليمان بعد فوز الأهلي على النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى الأسبق للأهلي والحالى للنجم الساحلى التونسى، وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأحمر، عقب انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتى أنتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف أحرزه أجاي.

ويرتبط جاريدو بعلاقة جيدة مع لاعبي الأهلى حيث سبق وتولى تدريب المارد الأحمر موسم 2014 - 2015 ونجح فى التتويج بلقب السوبر المحلى والكونفدرالية الأفريقية.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السوادني في المركز الثاني ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

لم يظهر الأهلي بمستواه المعهود وظهر جميع لاعبيه تقريبًا بشكل متواضع فلم يظهر معلول ولا الشحات أو كهربا أو الشيخ أو مروان محسن بمستواهم المعهود.

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ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي ، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

جاءت البداية حماسية من جانب الفريقين وحاول الأهلي تسجيل هدف مبكر عن طريق الخط الأمامي أجاي ومروان والشيخ لكن دفاع الضيوف ظهر مُتماسكًا للغاية، وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي وتصدى لتسديدة قوية من النجم الساحلي في الدقيقة السادسة ونجح في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية لتضييع أول فرصة حقيقية في المباراة.

واصل الفريقان اللعب بحماس وظهر الفريق التونسي بشكل جيد وبادر الأهلي الهجمات ولم ينكمش دفاعيًا، فيما حاول الاهلي اختراق حصون النجم الساحلي.

في الوقت الذى فشل فيه الأهلي في الوصول لمرمى حارس الضيوف نجح النجم في شن هجمة خطرة على الأهلي وانفرد كريم عريبي بمحمد الشناوي لكن الأخير تألق مرة أخرى وأنقذ الموقف ببراعة في الدقيقة 21، بعدها تسلم حسين الشحات كرة وخرج حارس النجم مرماه لكن الشحات سدد الكرة بعيدًا عن الشباك.