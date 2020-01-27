شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: تصدر الأهلي للمجموعة طبيعي ولن أفصح عن أسباب غياب قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بفوز فريقه على النجم مؤكدًا أن العامل البدني سيطر على مجريات المباراة من الفريقين.

وقال فايلر: "غياب قفشة طبيعى وغيابه ليس للإصابة ولكن لأسباب لن أفصح عنها، مشيرا إلى أنه يهتم بكل لاعب فى الفريق ويدفع بالأجهزة ومن ينفذ التعليمات داخل الملعب.

وأضاف فايلر أن المكان الطبيعي للأهلي أن يتصدر مجموعته ولكن المفاجآت واردة فبرشلونة أفضل فريق في العالم يخسر ويتعرض لهزائم مؤكدًا أنه يسعى لتحقيق الفوز والتواجد فى صدارة فى كل مباراة.

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واشار إلى أن التدوير أمر ضروري لمواجهة الإصابات وابتعاد بعض اللاعبين عن مستواهم وهو ساعده فى الفترة الأخيرة.

تصدر فريق الأهلي ترتيب مجموعته بعد تحقيق الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. سجل هف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 32، وبذلك نجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي فى رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن الجزيرة منذ عام 2013.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة، وتوقف رصد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السوداني في المركز الثالث، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.