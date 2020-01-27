شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام الهلال السوداني في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام الهلال السوداني يوم السبت المقبل بالسودان في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى ستُحدد مصير بطل مصر من التأهل لدور الثمانية في البطولة التى يرغب فيها الأهلي للفوز أو التعادل من أجل التأهل رسميًا.

الأهلي حقق فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سجل هف الأهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

Advertisements

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثاني ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وقرر الجهاز الفني للأهلي السفر للسودان عصر الخميس المقبل للتدريب هناك مرتين إستعداداً لخوض اللقاء الأفريقي المرتقب.

بعيداً عما سبق، أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بفوز فريقه على النجم الساحلي، وأوضح حسين الشحات في تصريحات عقب المباراة: كنا نرغب في الفوز بعدد أكبر من الأهداف..حاولنا التسجيل كثيرًا لكن الحظ لم يُحالفنا في اللقاء فقد خرجت الكرة من على خط مرمى الضيوف أكثر من مرة، وأشار لاعب الأهلي إلى أن النجم الساحلي فريق قوي وكبير وله خبرات وكان خصمًا قويًا للمارد الأحمر.