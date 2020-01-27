شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تُأهل الأهلى إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى للأهلى فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا مباراة مع الهلال السودانى بعد فوز الأحمر على النجم الساحلي التونسي، بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، سجل هف الاهلي جونيور أجاي في الدقيقة 31، وبذلك ينجح الاهلي في اصطياد النجم التونسي في رحلة إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013، نستعرض فى التقرير التالى سيناريوهات تأهل الأهلى لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الفوز أو التعادل يؤهل الأهلى مباشرة إلى ربع النهائى

يحتل الأهلى تحت قيادة السويسرى فايلر، حاليًا، المركز الأول فى مجموعته برصيد 10 نقاط ويليه النجم الساحلى برصيد 9 نقاط ثم الهلال السودانى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتى بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتبقى جولة وحيدة فى المجموعة حيث سيخرج الأهلى لملاقاة الهلال فى السودان وفى حالة فوز الأهلى أو تعادله سيتأهل الفريق الأحمر إلى ربع نهائى البطولة بغض النظر عن نتيجة لقاء النجم الساحلى وبلاتينيوم.

ويؤهل فوز الأهلى على الهلال، الفريق الأحمر، متصدراً لمجموعته بينما فى حالة تعادل الفريق الأحمر مع نظيره الهلال سينتظر نتيجة الفريق التونسى مع نظيره الزيمبابوى لحسم ترتيب المجموعة حيث حال فوز النجم الساحلى التونسى على بلاتينيوم وتعادل الأهلى مع الهلال سيتأهل الفريق التونسى متصدرا والأهلى فى المركز الثانى.

Advertisements

خسارة الأهلى أمام الهلال تؤهل الأحمر بـ"شرط" هزيمة النجم

أما فى حالة خسارة الأهلى من الهلال سينتظر نتيجة النجم وبلاتينيوم لحسم موقفه حيث يحتاج فى هذا التوقيت إلى خسارة الفريق التونسى من نظيره الزيمبابوى للتأهل دون حسابات إلى ربع النهائى وفى هذه الحالة سيكون الهلال السودانى هو المتصدر والأهلى هو صاحب المركز الثانى.

ماذا إذا خسر الأهلى وتعادل النجم؟

أما فى حالة خسارة الأهلى من الهلال وتعادل النجم الساحلى مع بلاتينيوم سيكون الهلال متصدرا للمجموعة برصيد 12 نقطة ويتأهل مباشرة بينما سيتساوى الأهلى مع النجم فى رصيد النقاط وهو 10 نقاط لكل منهما حال حدوث تلك الحالة وفى هذه الحالة سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة الذى يتساوى فيها الفريقان حيث فاز النجم فى تونس 1 / 0 وفاز الأهلى فى القاهرة 1 / 0 لذا سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف وفى حالة التساوى سيتم اللجوء الفريق المتقدم فى عدد الأهداف المُسجلة وحال التساوى سيتم إجراء قرعة.

خسارة الأهلى وفوز النجم يطيح بالأحمر

بينما فى حالة خسارة الأهلى من الهلال السودانى فى الجولة الأخيرة وفوز النجم على بلاتينيوم سيتأهل الفريق السودانى ونظيره التونسى إلى ربع النهائى الإفريقى وسيودع الأهلى منافسات البطولة.

أحداث لقاء الأهلى والنجم الساحلى

جاءت البداية حماسية من جانب الفريقين وحاول الأهلي تسجيل هدف مبكر عن طريق الخط الأمامي أجاي ومروان والشيخ لكن دفاع الضيوف ظهر مُتماسكا للغاية، وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي وتصدى لتسديدة قوية من النجم الساحلي في الدقيقة السادسة ونجح في تحويل الكرة إلى ضربة ركنية لتضييع أول فرصة حقيقية في المباراة واصل الفريقان اللعب بحماس وظهر الفريق التونسي بشكل جيد وبادر الأهلي الهجمات ولم ينكمش دفاعيًا، فيما حاول الأهلي اختراق حصون النجم الساحلي.

في الوقت الذى فشل فيه الأهلي في الوصول لمرمى حارس الضيوف نجح النجم في شن هجمة خطرة على الأهلي وانفرد كريم عريبي بمحمد الشناوي لكن الأخير تألق مرة أخرى وأنقذ الموقف ببراعة في الدقيقة 21، بعدها تسلم حسين الشحات كرة وخرج حارس النجم مرماه لكن الشحات سدد الكرة بعيدًا عن الشباك، على فترات متباعدة يحاول الأهلي الوصول لمرمى الفريق التونسي لكن "اللمسة الأخيرة" مازالت بعيدة عن الأهلي وأهدر حسين الشحات فرص تسجيل هدف الأهلي الأول بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس التونسي ثم واصل الأهلي الضغط لينجح أجاي في تسجيل هدف الأهلي الاول في الدقيقة 32 من متابعة جيدة لكرة ارتدت من دفاع الضيوف.

وواصل الأهلي الضغط على الفريق التونسي مُستغلاً دفعة معنوية جيدة عقب الهدف فيما لجأ الفريق التونسي للهجمة المرتدة، واشتعلت المباراة بين بطلي مصر وتونس وزاد الهجوم من جانب الفريقين لكن ينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأ الضيوف الشوط الثانى بنشاط ملحوظ وحاول تهديد مرمى الشناوي لكن الأخير كان يقظاً وظهر بشكل جيد ،وأنكمش أداء الاهلي بشكل غريب ما منح الفرصة للضيوف لأن يفرضوا كلمتهم على مجريات اللقاء وكاد مروان محسن يُسجل هدف الاهلي الثاني في الدقيقة 55 بعدما راوغ دفاع النجم وسدد كرة مرت بجوار القائم التونسي بسنتيمترات وشارك كهربا في الدقيقة 56 بدلاً من أحمد الشيخ في محاولة من فايلر المدير الفني لزيادة النزعة الهجومية للأحمر خاصة وأن الشيخ لم يكن موفقاً في اللقاء.

هدأ اللعب قليلاً وسط الملعب وأنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين وتعرض محمد هاني لأصابة بسيطة استلزمت نزول الجهاز الطبي لعلاج اللاعب الذى استكمل اللقاء، وشهدت الدقيقة 68 هجمة خطرة للنجم أنقذها دفاع الاهلي قبل أن يقود كمعلول هجمة مرتدة سريعة للأهلي وتصل الكرة إلى كهربا الذى يتعرض لعرقلة داخل منطقة جزاء الضيوف لكن الحكم أمر بإستكمال اللعب.

ونال مروان محسن بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي النجم، ثم نال كهربا بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي النجم ، وتعرض محمد الشناوي لأصابه بعدما اصطدم بأحد لاعبي النجم وتوقف اللعب عدة دقائق بسبب علاج الحارس الدولي الذى أستكمل المشاركة ، وشهدت الدقيقة 89 مشاركة السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد بديلاً لمروان محسن ويتواصل الاداء إلى أن ينتهي اللقاء بفوز الاهلي بهدف نظيف.