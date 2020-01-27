شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة المصري البورسعيدي بعد انتهاء الجولة الخامسة للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد فريقا بيراميدز والمصري البوسعيدي إلى دور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية كأول وثانٍ لمجموعتهما بدور المجموعات من البطولة الأفريقية.

كان بيراميدز قد تأهل اليوم بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

بدأ المصرى المباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى

خط الوسط: عمرو موسى – إسلام عطية – مفتاح طقطق – حسن على

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خط الهجوم: أوستن اموتو – محمود وادى

جاءت أحداث الشوط الأول بطيئة ومملة من جانب لاعبي المصرى الذين فشلوا فى بناء الهجمات الخطرة على مرمى بطل موريتانيا ولم تسنح أى هجمة لصالح لاعبي المصرى طوال الـ45 دقيقة، فى الوقت الذى ظهر فيه نوذابيو الموريتانى بشكل جيد وقام لاعبوه بامتلاك الكرة فى منطقة وسط الملعب ونجحوا فى إخراج الشوط الأول بالتعادل السلبى.

فى الشوط الثاني حاول لاعبو المصرى خطف هدف التقدم عن طريق إجراء إيهاب جلال تغييرات وتفرغ الليبى مفتاح طقطق صانع ألعاب المصرى فى إهدار العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء أكثر من مرة.

وفى ربع الساعة الأخيرة من اللقاء امتلك لاعبو المصرى زمام الأمور تمامًا وقاموا بشن العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى نواذيبو حتى تحقق المراد بتسجيل صنبورى هدف الفوز ليتأهل أبناء بورسعيد لدور الثمانية للبطولة بعد مباراة ضعيفة من جانب اللاعبين والجهاز الفنى.