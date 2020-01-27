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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 26 / 1 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

الأهلي يصطاد النجم الساحلي بقذيفة أجاي فى رحلة استعادة الأميرة الأفريقية.. فيديو

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

رسمياً.. الأهلي يعير صلاح محسن لسموحة مقابل مليون و250 ألف جنيه

أعار مسئولو النادي الأهلي صلاح محسن مهاجم الفريق إلى نادى سموحة لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلي سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والنجم فى دورى الأبطال الليلة

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تحظى مباراة الأهلى والنجم الساحلى التونسي الليلة باهتمام ومتابعة الملايين من جمهور الفريقين فى الوطن العربى، باعتبارها واحدة من أهم مباريات القمة بين الأندية العربية، خاصة أنها سيكون لها دور فى رسم ملامح الفرق المتأهلة لدور الثمانية فى البطولة، وفى التقرير التالى نلقى الضوء حول عدة أمور وتساؤلات خاصة بمباراة النجم وإلى التفاصيل:

النجم الساحلي يغادر القاهرة غداً بعد مواجهة الأهلي الليلة

تغادر بعثة فريق النجم الساحلى التونسى القاهرة فى الثامنة والنصف صباح غدٍ الاثنين عقب مواجهة الأهلى الليلة بالجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

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