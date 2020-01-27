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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 26 / 1 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:
الأهلي يصطاد النجم الساحلي بقذيفة أجاي فى رحلة استعادة الأميرة الأفريقية.. فيديو
حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
رسمياً.. الأهلي يعير صلاح محسن لسموحة مقابل مليون و250 ألف جنيه
أعار مسئولو النادي الأهلي صلاح محسن مهاجم الفريق إلى نادى سموحة لمدة 6 أشهر بعد المفاوضات التى دارت بين الجانبيين خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلي سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والنجم فى دورى الأبطال الليلة
سوبر كورة.. ممنوعات فى سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات
نشر الموقع الخاص بحجز تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير، والمقرر إقامتها بالإمارات، عدداً من الممنوعات على الجماهير المحذور اصطحابها للاستاد.
ويستضيف استاد محمد بن زايد بالإمارات سوبر الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير المقبل فى حضور 27 ألف مشجع.
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