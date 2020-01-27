شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: الحظ حرمنا من أهداف كثيرة أمام النجم وسنتأهل من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حسين الشحات لاعب الأهلي سعادته بفوز فريقه على النجم الساحلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلي قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالي ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وأوضح حسين الشحات في تصريحات عقب المباراة : كنا نرغب في الفوز بعدد أكبر من الأهداف..حاولنا التسجيل كثيرًا لكن الحظ لم يُحالفنا في اللقاء فقد خرجت الكرة من على خط مرمى الضيوف أكثر من مرة.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن النجم الساحلي فريق قوي وكبير وله خبرات وكان خصمًا قويًا للمارد الأحمر، موضحًا أن لاعبي الأهلي نزلوا أرض الملعب وهدفهم واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لدور الثمانية واستكمال مشوار التتويج بلقب أفريقيا.

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وتابع: تنتظرنا مباراة صعبة في السودان أمام الهلال في الأول من فبراير المقبل في ختام دور المجموعات وأثق أننا قادرون على التأهل كأول المجموعة من السودان بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين ورغبتهم في إسعاد الجماهير بالتأهل والمنافسة على اللقب الأفريقي.

لعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاي، وأدار اللقاء، الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.