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ريال مدريد يضرب بلد الوليد ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

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الأحد 26 يناير 2020

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز غالي وثمين بهدف نظيف على نظيرة بلد الوليد ،  وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

كان ريال مدريد الأخطر في الشوط الأول ، وتمكن لاعبه كاسميرو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 ، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.

قبل ان ينجح ناتشو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 78 من عمر المباراة

وبهذا الفوز اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني  وفي رصيده 46 نقطة  بعد هزيمة من فالنسيا، بينما بلد الوليد يحتل المركز الخامس عشر في الليجا برصيد 22 نقطة.

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ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، ناتشو.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، رودريجو.

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