- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يسقط النجم الساحلي ويخطف الصدارة والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
اقتنص الأهلي المصري فوزا صعبا، على ضيفه النجم الساحلي التونسي (1-0)، اليوم الأحد على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.
وسجل هدف الأهلي الوحيد، المهاجم النيجيري جونيور أجاي، في الدقيقة 32، ليثأر المارد الأحمر من هزيمته في ملعب رادس، أمام النجم الساحلي بنفس النتيجة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة.
واقتنص الأهلي صدارة ترتيب مجموعته، برصيد 10 نقاط، بينما تراجع النجم الساحلي للمركز الثاني، برصيد 9 نقاط، متساويا مع الهلال السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يسقط النجم الساحلي ويخطف الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.