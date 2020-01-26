وفاة أسطورة السلة كوبي براينت ونجلته بعد تحطم طائرته

الأحد 26 يناير 2020

أكدت الشرطة الأمريكية، وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت، اليوم الأحد، في حادث تحطم طائرة هليوكوبتر في كالاباساس بكاليفورنيا.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تحقيقات الشرطة الأمريكية أكدت تواجد براينت على متن الطائرة المنكوبة، ووفاته عن عمر يناهز 41 عامًا.

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وأشارت أن براينت كان يسافر مع 4 أشخاص آخرين في مروحيته الخاصة عندما تحطمت، ما أسفر عن مقتل الجميع من بينهم ابنته وزوجته.

وأمضى براينت 20 عامًا مع لوس أنجلوس ليكرز، وفاز بخمس بطولات للدوري الأمريكي للمحترفين، قبل اعتزاله في عام 2016.